Governo do Estado estuda engorda metropolitana da praia, diz prefeito de Jaboatão

Prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros (PL) visitou o Diario de Pernambuco nesta quarta-feira (2) (Foto: Marina Torres/DP Foto)

O Governo do Estado está estudando fazer a engorda das praias da Região Metropolitana do Recife. A proposta foi levada à governadora Raquel Lyra (PSD) pelo prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros (PL), que busca investimentos para a manutenção das praias de Piedade e Candeias. Ele visitou o Diario de Pernambuco na tarde desta quarta-feira (2).

“A engorda da praia de Piedade e Candeias é um processo que envolve a manutenção, porque já foi feita a engorda em 2013. É um processo que envolve em torno de R$ 100 milhões em investimento. Dessa vez, temos que fazer uma parte estruturadora, que é um enrocamento de pedra. Queremos minimizar a perda de areia, como aconteceu no passado. É um processo que temos trabalhado internamente junto ao município, mas levamos essa discussão ao Governo”, disse o prefeito.

De acordo com Medeiros, os municípios de Recife, Olinda e Paulista já indicaram interesse em fazer a engorda de suas praias.

“O Estado sinalizou a perspectiva de fazer uma engorda metropolitana. Então já fizemos a nossa parte, já licitamos a parte do enrocamento, já temos uma parte do recurso alocado, e estamos conversando com o Governo do Estado para alocar recurso e fechar essa questão da engorda metropolitana”, afirmou.

Além da engorda, Jaboatão também aguarda a continuação das obras do calçadão da praia. A primeira etapa já foi concluída pela gestão, mas precisou ser paralisada. As obras devem ser retomadas na próxima semana.

“Já tínhamos feito o primeiro trecho do calçadão, do início na igrejinha até a divisa com o Recife. A obra foi paralisada em função dos recursos federais que tinham sido suspensos, mas já foram liberados. Na próxima semana já estamos retomando as obras do calçadão. Depois da engorda, o calçadão será em toda a orla de Jaboatão”, declarou Mano.