Inmet prevê chuva pesada em Goiana nas próximas 12h

Atualização do alerta do Inmet na manhã desta quarta (2) coloca outros 61 municípios pernambucanos em ‘potencial perigo’ quanto ao acúmulo de chuvas ao longo do dia

Previsão do Inmet atualizada na manhã desta quarta (2) (REPRODUÇÃO/SITE INMET)

O município de Goiana, na Zona da Mata Norte do estado, entrou na zona de ‘perigo’ no alerta publicado às 9h35 desta quarta-feira (2) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A faixa laranja, que abrange todo o litoral da Paraíba, além de Goiana, tem uma previsão de acúmulo de água variando entre 30mm a 60mm/hora, ou 50mm a 100mm/dia.

O alerta da bandeira laranja tem validade até as 20h desta quarta.

Ainda segundo a atualização do Inmet desta manhã, outros 61 municípios pernambucanos estão com bandeira amarela, indicando ‘potencial perigo’, quando existe previsão para acúmulo de 20mm a 30mm/hora, ou 50mm/dia.

As regiões afetadas são as zonas da mata Norte e Sul, Região Metropolitana do Recife, e alguns municípios do Agreste, como São Vicente Férrer e Pombos.

Já a validade para alerta da bandeira amarela vai até as 10h da quinta-feira (3).