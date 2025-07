Hospital ganha 12 leitos para internação de mulheres dependentes de álcool e drogas

https://portal.saude.pe.gov.br/ (Divulgação )

O Hospital Geral da Mirueira (HGM), em Paulista, no Grande Recife, abriu 12 leitos de internação apenas para mulheres que usam drogas.



A meta é oferecer cuidado especializado a pacientes que apresentam quadros clínicos ou psiquiátricos de moderada a alta complexidade, provocadas pelo uso de álcool e outras drogas ilícitas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES).



Os novos leitos são indicados para situações em que as possibilidades de cuidado no território, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos Centros de Atenção Ricardo Novelino de C. Pereira Psicossocial (CAPS), já foram esgotadas.



A internação deve ser, preferencialmente, de curta duração, respeitando os princípios da Política Estadual de Saúde Mental e do cuidado em liberdade.



A gerente de Atenção à Saúde Mental da SES-PE, Juliana Lucena, destacou a relevância da abertura de leitos voltados para mulheres usuárias de substâncias psicoativas. “Trata-se de um importante avanço no cuidado ofertado pelo Estado a essa população. A reformulação do perfil do Hospital Geral de Mirueira, com a ampliação do atendimento para casos relacionados ao uso de múltiplas drogas, somada à criação de leitos exclusivos para mulheres, representa uma ampliação concreta do acesso ao cuidado em nível hospitalar, pautado em práticas acolhedoras e livres de julgamentos”, disse Juliana.



O acesso aos leitos ocorre de forma regulada, por meio da Central de Regulação de Leitos do Estado. Mulheres de qualquer região de Pernambuco podem ser acolhidas, desde que atendam aos critérios clínicos estabelecidos. A porta de entrada para o cadastro na regulação se dá via unidades de saúde do território, como emergências, UBS ou Caps.



A equipe multiprofissional está sendo qualificada para proporcionar o melhor cuidado alinhado com as diretrizes da política de saúde mental do estado e também a política de redução de danos.