Em peregrinação nacional, imagem de Nossa Senhora de Nazaré chega ao Recife

Imagem foi levada ao Palácio do Campo das Princesas, no Recife (Nivaldo Fran/DP)

A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chegou ao Recife, nesta terça-feira (1º), em mais uma etapa de peregrinação pelo país.

O símbolo religioso, reverenciado por milhões de devotos, está cruzando diversos estados brasileiros como parte da preparação para o Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações católicas do Brasil, que acontece anualmente em Belém do Pará.

A visita também integra o calendário de ações de divulgação da Conferência do Clima das Nações Unidas (COP30), que será realizada em novembro deste ano, na capital paraense.

O roteiro da imagem inclui espaços culturais e instituições públicas, reforçando a conexão entre fé, identidade e meio ambiente.

No Recife, a chegada da imagem foi marcada por homenagens e pelo acolhimento simbólico no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo estadual.

A presença da imagem no estado destaca a importância da devoção mariana como traço de união entre o Norte e o Nordeste, sobretudo em um momento em que o Pará se prepara para receber atenção internacional com a COP30.

A peregrinação coincide com a abertura da exposição “Caminhos para Belém – o amor que flui como água”, em cartaz no Centro Cultural Cais do Sertão, no Recife Antigo.

A mostra reúne registros do fotógrafo paraense Alexandre Baena, que retratam a fé dos romeiros que percorrem quilômetros até a Basílica de Nazaré, na capital paraense, durante o tradicional Círio.