Saiba quem são os três adolescentes assassinados em Camaragibe

O crime aconteceu na noite de segunda-feira (30), em uma residência localizada na Rua Costa e Silva, no bairro de Jardim Primavera, em Camaragibe, no Grande Recife.

Jovens foram mortos em uma casa, em Camaragibe (Arcervo das famílias)

Os três adolescentes assassinados, na noite de segunda-feira (30), foram identificados como André Ricardo da Silva Albuquerque Filho, Pablo Henrique da Silva Oliveira, ambos de 17 anos, e Vitor Gabriel da Silva Mota, 16 anos.

Os jovens foram mortos a tiros dentro de uma casa, em Camaragibe, no Grande Recife.

A autoria e a motivação do crime estão sendo investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil de Pernambuco.

Na manhã desta terça (1º), os corpos foram liberados pelo Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife.

A data e a hora do velório não foram informadas pelos familiares.

A casa onde aconteceu o crime era alugada, na qual residia Pablo e a mãe, que não estava na residência no momento do ocorrido.

De acordo com familiares, ouvidos pela reportagem no IML, o trio iria se reunir com garotas no local. Preferindo não ser identificado, o padrasto de Vitor Gabriel relatou, no entanto, que o afilhado era barbeiro e teria saído de casa para cortar o cabelo de uma pessoa.

“Estou sem conseguir comer. Não tenho nem fome e nem lágrimas para chorar”, afirmou o pai de Pablo Henrique, que também era usuário de drogas. O homem disse, também, que ouviu informações sobre como teria sido praticado o crime. “Uma pessoa chegou de moto, entrou na casa e disparou contra eles e fugiu. Foi o que soube”, disse.

Segundo André Ricardo, de 40 anos, pai de um dos jovens, seu filho “não deu ouvidos a seus conselhos” e acredita que a morte possa ter relação com drogas. “A gente já estava esperando. Só que não esperava que seria tão rápido”, afirmou.

“Eu não vou pedir Justiça, porque, infelizmente, não foi falta de conselho. A justiça só se for a de Deus, porque do homem, eu não preciso pedir não. Isso que aconteceu não foi falta de conselho da minha parte, da parte da minha atual esposa, da minha mãe, do meu pai”, declarou.

Segundo André Ricardo, o filho havia retornado aos estudos e estava no 9º ano do ensino fundamental. Já o pai de Pablo Henrique afirmou que o filho não estudava e nem trabalhava.