Capitão reformado da PM e major do Exército ficam feridos em briga em posto de gasolina

Caso aconteceu na Estrada de Aldeia, em Camaragibe, no Grande Recife. Segundo PM e Polícia Civil, houve lesão corporal por arma de fogo

Confusão aconteceu neste posto de combustível em Aldeia, na cidade de Camaragibe, no Grande Recife (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um capitão reformado da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e um major do Exército ficaram feridos em uma briga com disparos de arma de fogo, registrada em um posto de combustíveis na Estrada de Aldeia, em Camaragibe, no Grande Recife. O caso aconteceu por volta das 19h30 de segunda (30).

Durante a confusão, na altura do quilômetro 5 da rodovia, houve também luta corporal entre os envolvidos. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. O capitão reformado da PM, de 64 anos, seguiu para uma unidade de saúde no município e o militar, de 51 anos, para o Hospital do Exército, na capital pernambucana.

Por meio de nota, a PM disse que equipes do 20º BPM foram acionadas para uma ocorrência de disparos de arma de fogo. “Os dois envolvidos foram socorridos para unidades hospitalares”, acrescentou.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) disse, por nota, que instaurou um inquérito policial para apurar a ocorrência de lesão corporal e disparo de arma de fogo, registrada pela Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte. “As investigações ficarão sob a responsabilidade da delegacia da área”, afirmou.

O que aconteceu

Segundo informações relatadas por testemunhas, tudo começou por causa de um desentendimento entre os dois militares. O capitão reformado teria alegado que a esposa foi desacatada pelo militar do Exército, de forma verbal, na loja de conveniência do posto, por causa da fila.

Houve um bate-boca e eles entraram em luta corporal. O capitão teria sacado a arma, após entender que o militar também estaria armado com uma pistola.

Foram apreendidas uma pistola 9 milímetros e uma imitação de arma de fogo, chamada de simulacro, além de um facão.

Segundo informações, o capitão da PM reformado não tem permissão para usar armas.