Rio Capibaribe atinge cota de alerta, diz Apac; Recife e mais duas cidades devem permanecer em atenção

A previsão indica que o sistema seguirá atuando em todo o Litoral, provocando chuvas com diferentes intensidades ao longo desta quarta-feira (14) (Foto: Arquivo/DP)

Pela segunda vez em quatro dias, o Rio Capibaribe atingiu a cota de alerta, segundo o monitoramento hidrológico da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), divulgado na manhã desta terça (1°). A situação foi constatada na cidade de São Lourenço, no Grande Recife, e exige atenção para possível inundação também nos municípios do Recife e Camaragibe. No último sábado (28), as duas cidades ficaram em atenção porque o Capibaribe também atingiu a cota de alerta.

Ainda conforme divulgação da APAC, outros rios no Estado também atingiram cota de alerta. Confira:

Rio Duas Unas, no centro de Jaboatão, no Grande Recife. Jaboatão deve permanecer em atenção para uma possível inundação.

Rio Ipojuca, em Primavera, no Agreste do Estado. Além de Primavera, a cidade de Escada também está sob risco de possível inundação.

Rio Sirinhaém, em Barra de Guabiraba, na Zona da Mata Sul. Os municípios de Barra de Guabiraba e Cortês devem estar atentos para a possibilidade de inundação.

“A APAC e a Defesa Civil permanecem monitorando e podem modificar o aviso caso necessário”, informou o órgão.



Chuvas

A APAC divulgou, na tarde desta segunda (30), que a Região Metropolitana do Recife (RMR), e a Zona da Mata de Pernambuco, estavam em estado de observação para chuvas. De acordo com as informações da APAC, a previsão para esta terça (1°), é de que as chuvas continuem com intensidade moderada e pontualmente forte. A causa da instabilidade no tempo é um "distúrbio Ondulatório de Leste".