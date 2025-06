Apac: alerta de chuva moderada a forte a partir da tarde desta segunda (30)

As áreas mais afetadas serão a Região Metropolitana do Recife e zonas da mata Norte e Sul

Dia de chuva no Recife (Marina Torres/DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou às 15h um alerta de pancadas de chuva de intensidade ‘moderada’, a pontualmente forte, para a tarde e noite desta segunda-feira (30) e decorrer da terça.

As áreas mais afetadas serão a Região Metropolitana do Recife e zonas da mata Norte e Sul. No Agreste e no Sertão, também podem ocorrer pancadas de chuvas de intensidade ‘fraca a moderada’.

Segundo a Apac, o aumento da instabilidade está sendo causando por “um distúrbio Ondulatório de Leste”.