Comerciante e influenciador ‘Lucas Frios’ é morto na Zona Norte do Recife

O comerciante Lucas Frios foi morto à tiros na noite dessa sexta-feira (27) (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O comerciante e influenciador digital conhecido como “Lucas Frios” foi assassinado a tiros na noite desta sexta-feira (27), no Córrego do Jenipapo, no bairro da Macaxeira, Zona Norte do Recife. Segundo informações extraoficiais, Lucas Leonardo de Nascimento Souza, de 30 anos, chegou a ser levado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sendo investigado como homicídio consumado. “Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e a motivação do crime”, diz o comunicado.

Em um áudio que circula nas redes sociais e é atribuído a Lucas, o comerciante envia uma mensagem de voz para um amigo, mas é interrompido pelo som de disparos. “Tem que comemorar o meu aniversário. Será aberto ao público. Vou botar o Córrego do Jenipapo para ferver”, diz na gravação.

O velório será nesse sábado (28), às 14h, no Cemitério Campo Santo José, em Artur Lundgren I, em Paulista.

Quem era Lucas Frios

No Instagram, Lucas acumulava 46 mil seguidores e mais de 300 postagens, nas quais exibia produtos, bebidas alcoólicas e kits para churrasco com preços promocionais. Em um vídeo publicado há cinco dias, o influenciador mostra broas e bolo de rolo — a oferta era três por R$ 9,99. “A gente trabalha com o melhor do Brasil! Essa marca aqui só no Mix Mateus, aeroporto e aqui, Lucas Frios. Cuida, que é pra enfeitar sua mesa do São João”, anuncia.