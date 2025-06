Assembleia de Deus: mais de um século de fé em Pernambuco

A Assembleia de Deus está presente no estado desde 1918 (DIVULGAÇÃO)

Um século se passou desde que pentecostalismo chegou ao solo pernambucano. Fundada oficialmente em 1918 no Recife, a Assembleia de Deus tornou-se, ao longo das décadas, muito mais do que uma igreja: tornou-se uma instituição religiosa com impacto espiritual e social e cultural.

Com raízes que remontam ao movimento iniciado por missionários suecos no Norte do país, a igreja cresceu e se interiorizou, tornando-se uma das maiores denominações evangélicas de Pernambuco.



A origem da Assembleia de Deus está intimamente ligada à chegada dos missionários Gunnar Vingren e Daniel Berg ao Brasil, em 1910. Vindos da Suécia, os dois pastores trouxeram ao país uma nova doutrina marcada por uma ênfase no batismo com o Espírito Santo, dons espirituais e uma interpretação literal da Bíblia.

O movimento ganhou força inicialmente em Belém do Pará, e logo se espalhou por outras regiões. O Recife, importante polo urbano e cultural do Nordeste, foi uma das primeiras capitais a receber os ecos dessa nova fé.



Em Pernambuco, a fundação oficial da Assembleia de Deus ocorreu em 24 de março de 1918, por iniciativa do pastor Manuel Avelino de Souza. Reunindo-se com um pequeno grupo de crentes em sua residência, no bairro de Afogados, o pastor deu início ao que se tornaria um dos mais influentes movimentos religiosos do estado.

Hoje, com mais de 2 mil templos espalhados por Pernambuco, a Assembleia de Deus se destaca não apenas pelo seu crescimento numérico. A instituição mantém projetos de assistência a famílias carentes, programas educacionais, centros de recuperação de dependentes químicos, e iniciativas voltadas à juventude e à terceira idade.

A igreja passou a investir em transmissões online, rádio, televisão e redes sociais, ampliando seu alcance e estabelecendo uma nova ponte com as gerações mais jovens.