Egape abre mais de 5 mil vagas em 34 cursos gratuitos

A Escola de Governo da Administração Pública de Pernambuco (Egape) abriu inscrições para 34 cursos gratuitos. São mais de 5 mil vagas.

As oportunidades estão distribuídas nas modalidades presencial e EaD, incluindo formatos ao vivo, com tutoria e autoinstrucional.

Os cursos contemplam diversas áreas de conhecimento, oferecendo capacitações como Gestão de Políticas Públicas e Redação Oficial, além de cursos com temas contemporâneos como Assédio Moral no Ambiente de Trabalho.

As vagas são direcionadas tanto para servidores públicos estaduais e municipais, quanto ao público em geral, com aulas previstas para julho.

“Esta iniciativa reforça o nosso compromisso com a excelência no serviço público e com a qualificação profissional da população. Através desses cursos, buscamos não apenas capacitar nossos servidores para melhor atender a sociedade, mas também oferecer oportunidades concretas de desenvolvimento para todos os pernambucanos”, afirmou o diretor da Egape, Henrique Oliveira.

Os interessados podem se inscrever e obter informações detalhadas sobre carga horária, metodologia e cronograma no site www.egape.pe.gov.br. Para esclarecimentos adicionais, estão disponíveis os telefones (81) 3183-8025 (Coordenação Pedagógica) e (81) 3183-8065 (cursos EaD).

A iniciativa representa mais uma ação do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Administração (SAD), para fortalecer a capacitação profissional e a eficiência administrativa no Estado. Nas aulas de Introdução à Gestão de Políticas Públicas, por exemplo, os servidores serão capacitados a compreender os principais aspectos políticos e os desafios da administração em Pernambuco e no Brasil.

No curso de Redação Oficial, aprenderão a redigir documentos como ofícios, avisos e memorandos em conformidade com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República.

Já no módulo sobre Assédio Moral no Ambiente de Trabalho, serão discutidos os impactos negativos dessa prática, bem como medidas de prevenção, denúncia e correção.