Desabamento de laje deixa 2 idosos feridos no Centro do Recife

Caso foi registrado, na manhã desta quinta (26), em Santo Amaro, na área central da cidade. Ambulância do Samu e bombeiros foram ao local

Homem foi socorrido pelo Samu após queda de laje (Marilia Parente/DP)

Uma laje de uma casa desabou, no início da tarde desta quinta (26), na Rua Capitão Lima, em Santo Amaro, na área central do Recife.

Dois idosos foram levados por ambulâncias do Samu. Um tem 63 anos e o outro, 73 anos.

Eles estavam conscientes no momento do resgate.

O acionamento das equipes de socorro aconteceu por volta das 12h15.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros seguiram para o local, assim como três motolâncias e duas ambulâncias do Samu.

Ainda conforme as informações, a casa está desocupada e passava por reforma.

As vítimas do sinistro faziam manutenção no telhado.

A casa onde aconteceu o sinistro foi interditada.

Outros casos

Em novembro de 2022, duas pessoas ficaram feridas após o desabamento da laje de um imóvel, em Comportas, em Jaboatão dos Guararapes.

O sinistro envolveu funcionários de uma empresa. Eles estavam em cima da laje construindo um galpão quando a estrutura desabou de uma altura de 10 metros. Um dos trabalhadores, um homem de 50 anos, teve fratura exposta na perna.

Em abril do mesmo ano, um homem morreu após ser atingido por uma laje, no bairro da Torre, na Zona Oeste do Recife.

A vítima foi identificada pela família como Marcos Lima, que, conforme a Defesa Civil, tinha 42 anos. O imóvel estava em obras e ele trabalhava no local quando o acidente aconteceu.

Em 2016, parte da laje de uma academia de ginástica desabou sobre três trabalhadores no bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas. Um homem de 37 anos de idade sofreu ferimentos no braço direito e escoriações nas pernas. Outro de 51 anos sofreu uma fratura no pé direito e o terceiro foi atendido pelo Samu.