Adolescente e jovem são encontrados mortos em estacionamento da Arena de Pernambuco

Segundo informações extraoficiais, eles seriam os primos Daniel, de 16 anos, e Marlon, de 19; Eles teriam saído de casa, na quarta-feira (25), dizendo que iriam resolver um problema com um conhecido

Corpos foram recolhidos pela Polícia Científica (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

O corpo de um adolescente de 16 anos e de um jovem de 19 anos foram encontrados na manhã desta quinta (26), no estacionamento da Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife.

Os corpos das vítimas foram localizados com marcas de tiros. No local do crime, havia cápsulas de balas espalhadas.

A Polícia Civil não informou o nome das vítimas. Segundo informações extraoficiais, eles seriam os primos Daniel, de 16 anos, e Marlon, de 19, que teriam saído de casa na quarta-feira (25) dizendo que iriam resolver um problema com um conhecido.



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, a ocorrência foi registrada como duplo homicídio consumado. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as denúncias do crime e identificar a autoria delitiva.