Passageira de mototáxi morre após ser derrubada e arrastada por caminhão

Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife (Divulgação)

Uma passageira de mototáxi faleceu após cair do veículo e ser arrastada por um caminhão, na tarde desta quarta (25), na antiga BR-101, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

A vítima tem 51 anos e não teve a identidade revelada. Ela caiu após a alça da bolsa que carregava se prender nas estruturas de um caminhão que transitava ao lado da moto. Depois da queda, ela ainda foi arrastada por alguns metros na via, e não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações extraoficiais, ela pegou a moto de aplicativo para voltar do trabalho para casa. O motociclista não sofreu nenhum ferimento.

Procurada pelo Diario, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou, por meio de nota, que investigará os fatos.