Agricultor morre após capotamento em Serra Talhada

O corpo de Renato José da Silva, de 62 anos, foi encontrado preso entre a porta do carro e tronco de árvore

Acidente aconteceu na noite da segunda (23) (DIVULGAÇÃO/PRF)

Um agricultor de 62 anos morreu após capotamento do seu veículo próximo ao km 401 da BR-232, em Serra Talhada, no Sertão do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente deve ter acontecido na noite da segunda-feira (23).

A PRF foi acionada às 8h45 desta terça e, ao chegar ao local indicado, entrou o corpo de Renato José da Silva preso entre a porta do carro e tronco de árvore. O agricultor era morador da comunidade Malhada de Juá, na zona rural de Serra Talhada,

O corpo de Renato foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) e a Polícia Civil investigará o caso.