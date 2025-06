Marinha investiga naufrágio de cargueiro com destino a Noronha

Tribulação foi resgatada com vida ( Foto: Marinha do Brasil/Divulgação)

O navio de carga Harmonia naufragou no último domingo (15), durante uma viagem que partiu do Porto do Recife com destino a Fernando de Noronha. O acidente ocorreu a cerca de 50 milhas náuticas (aproximadamente 90 quilômetros) do litoral de Tibau do Sul, no estado do Rio Grande do Norte. Segundo a Marinha do Brasil, todos os oito tripulantes foram resgatados com vida por uma embarcação que trafegava nas proximidades.

De acordo com nota oficial divulgada pela Marinha, o resgate foi realizado pelo navio mercante M.V. Amstel Lion, que navegava na rota entre o naufrágio e o litoral potiguar. Os tripulantes se encontram em bom estado de saúde. Ainda segundo a nota, a Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte instaurou um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar as causas do naufrágio.

O proprietário da embarcação, Maurício Júnior, também se pronunciou publicamente por meio de nota, confirmando que o Harmonia apresentou um problema na casa de máquinas, o que teria motivado o incidente. “Todos os procedimentos para evitar o naufrágio, possíveis no momento, foram realizados”, afirmou. Segundo ele, a embarcação ainda flutuava no momento do resgate.

O Harmonia havia zarpado do Porto do Recife no sábado (14) com destino ao arquipélago de Fernando de Noronha. A embarcação era responsável pelo transporte de equipamentos, entre eles uma usina de asfalto usada nas obras de recuperação da pista do aeroporto da ilha. Vídeos do trabalho logístico da operação já circulavam nas redes sociais antes do acidente.

Este é o segundo naufrágio envolvendo embarcações com destino a Noronha registrado neste ano. Em janeiro, o navio de carga Topa Tudo afundou a cerca de três milhas náuticas da Praia de Casa Caiada, em Olinda. Na ocasião, os sete tripulantes também foram resgatados com vida.

O caso reacende o debate sobre a segurança das embarcações que operam rotas comerciais entre o continente e o arquipélago, especialmente diante do aumento da demanda por transporte de cargas pesadas ligadas a obras e abastecimento da ilha. A Marinha do Brasil segue acompanhando os desdobramentos do caso e deve divulgar novos detalhes após a conclusão do inquérito.