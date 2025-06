Esportes da Sorte celebra a cultura nordestina no São João de PE

Entre as ativações presentes nas cidades pernambucanas, destaque para a Vila Junina. (Foto: Divulgação/Esportes da Sorte)

Ao longo do mês de junho, o Esportes da Sorte marca presença como patrocinador oficial de nove importantes festas de São João em Pernambuco. Juntas, essas celebrações devem atrair cerca de 2,5 milhões de pessoas, sendo as maiores nas cidades do Recife, Arcoverde, Santa Cruz do Capibaribe e Gravatá. As ativações da marca ainda serão vistas nos arraiais de Carpina, Araripina, Vitória de Santo Antão e Toritama. Atrações como Wesley Safadão, Xand Avião e João Gomes vão passar por algumas dessas cidades durante as festas.

“O São João é uma expressão viva da identidade cultural do povo nordestino que o Esportes da Sorte faz questão de valorizar. Estar presente nas principais cidades de Pernambuco é uma forma de celebrar essa riqueza cultural, fortalecer os vínculos com a comunidade e reforçar nosso compromisso com a diversão responsável. E para além da exposição de marca, queremos sempre gerar experiências”, diz Sofia Aldin, CMO do Esportes Gaming Brasil.

Entre as ativações presentes nas cidades pernambucanas, destaque para a Vila Junina. O espaço conta com uma ambientação que mistura elementos caraterísticos das festividades juninas com experiências inesquecíveis. Pescaria da Sorte, Barraca do Beijo e Argola da Sorte relembram os clássicos jogos dessa época. Igrejinha, Sala de Reboco, Sanfona Gigante e mais espaços instagramáveis, além de trios pé-de-serra itinerantes, completam as experiências. Promotorias espalhadas pelas festas ainda distribuem chapéus de cangaceiro, lenços de pescoço e copos personalizados.

Marca presente em 27 cidades

O Esportes da Sorte abriu a temporada de São João com ativações em dois dos maiores polos juninos do Brasil: o Forrozão do Galo, em Recife (PE), e a Namoradrilha, em Campina Grande (PB). No Recife, a marca reforçou sua parceria com o Galo da Madrugada ao patrocinar a 15ª edição do Forrozão do Galo, reunindo mais de 30 mil pessoas por noite. Já na Paraíba, a empresa apoiou o evento junino-romântico, que arrastou casais e forrozeiros pelas ruas de Campina Grande, no dia 12 de junho.

As ativações fazem parte de uma estratégia mais ampla da marca, que envolve 32 eventos em 27 cidades do Nordeste e Sudeste. O objetivo é fortalecer a presença no calendário cultural brasileiro, promovendo experiências de alto engajamento.

O investimento nos festejos juninos está alinhado ao posicionamento “Duvido você não se divertir” e ao potencial econômico do período: em 2024, as festas injetaram cerca de R$2 bilhões na economia nacional, segundo o Ministério do Turismo.

Todos os eventos contam com a cobertura nas redes sociais feita por cerca de 20 influenciadores espalhados pelas cidades mostrando as experiências em tempo real. Também é veiculada uma campanha em TVs abertas e regionais, rádio, OOH nas rodovias de acesso às cidades anfitriãs e mídia programática em display e vídeo durante todo o mês de junho.