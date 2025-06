Mulher tenta matar outra a facadas e acaba baleada em Afogados

A agressora, uma mulher de 29 anos, foi presa em flagrante por tentativa de homicídio. Segundo o segurança do local, a agressora atingiu a vítimas com facadas, e só parou ao ser baleada

Segurança disse à Polícia que atirou na agressora para controlar a situação. Ele foi encaminhado ao Departamento de Homícidios e Proteção à Pessoa. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Uma mulher de 29 anos foi presa em flagrante após tentar matar a facadas uma outra mulher, de 31, dentro de uma loja de carnes localizada no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife, na noite desta quarta (18). A confusão só foi controlada após o vigilante do local disparar contra a agressora, que foi atingida nas nádegas.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) confirmou que a mulher de 29 anos foi detida em flagrante por tentativa de homicídio. Ainda de acordo com a PCPE, o vigilante do local, um homem de 49 anos autor do disparo contra a mulher agressora, foi levado ao Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa, para prestar esclarecimentos.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), que foi acionada, as mulheres foram socorridas para a Policlínica de Afogados, na também na Zona Oeste, e posteriormente encaminhadas ao Hospital da Restauração (HR), no Derby, região central do Recife. Não há informações sobre o estado de saúde delas.