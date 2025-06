Eventos esportivos alteram trânsito do Recife no domingo (15)

No domingo haverá bloqueios em no Centro e na Zona Sul da capital

A CTTU montou um esquema de trânsito para o domingo (15) (Foto: Divulgação/CTTU)

Três eventos esportivos no Recife vão alterar o trânsito da cidade no domingo (15). A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) vai realizar alterações no Centro e na Zona Sul. Os eventos são a 42ª edição da CICORRE – Etapa Torre Malakoff, o Circuito Rede RespirÁlis, ambos no Bairro do Recife e o Festival Vamos Passear, em Boa Viagem.

No Bairro do Recife as interdições acontecem a partir das 6h com o Circuito Rede RespirÁlis, que promove uma corrida para conscientização sobre a asma. A largada será no Cais da Alfândega, com percursos de 5 km e 10 km. O trajeto de 5 km segue pela Ponte do Limoeiro e Avenida Prefeito Arthur Lima Cavalcanti até o Hospital da Marinha, onde os participantes retornam.

Já os 10 km avançam pela Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Praça da República, Avenida Martins de Barros e Praça Dezessete, retornando ao ponto de largada. O encerramento do evento está previsto para as 8h30.

Em seguida, a partir das 7h, é a vez da 42ª CICORRE, que terá largada na Torre Malakoff e percursos de 4,5 km e 9 km. Após a saída, o trajeto seguirá por vias como a Avenida Alfredo Lisboa, Avenida Militar, Ponte do Limoeiro, Avenida Prefeito Arthur Lima Cavalcanti e Rua Dona Leonor Porto, com retorno à altura da Praça Onze de Junho. Os participantes do percurso maior farão o trajeto duas vezes. A liberação das vias está prevista para ocorrer até as 9h.

Também a partir das 7h a Zona Sul recebe o Festival Vamos Passear, com largada próxima ao polo Pina, na Avenida Boa Viagem. O evento contará com caminhada de 4 km e passeio ciclístico de 10,5 km. A caminhada seguirá até o Segundo Jardim e retorna ao ponto de largada, com obstrução parcial da Avenida Boa Viagem.

Já o trajeto do ciclismo inclui vias como a Avenida Antônio de Góes, Ponte Governador Paulo Guerra, Cais José Estelita (com obstrução total), Viaduto das Cinco Pontas, Cais de Santa Rita, Avenida Martins de Barros e Praça da República, com retorno ao ponto inicial. O encerramento está previsto para as 9h30.

Os bloqueios serão desfeitos de forma progressiva conforme o encerramento dos eventos. Agentes e orientadores da CTTU estarão distribuídos ao longo dos percursos para promover a segurança viária e orientar condutores e pedestres. Em caso de dúvidas, o teleatendimento gratuito da Autarquia está disponível 24 horas por dia pelo número 0800.081.107