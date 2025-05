Ensino Bilíngue: real necessidade ou moda?

O Colégio GGE oferece a opção de ensino bilíngue para os alunos a partir dos quatro anos de idade (Divulgação)

No mercado de trabalho atual, falar a língua inglesa já não é visto como um aditivo, mas sim um requisito. Um levantamento da empresa Robert Half mostra que a fluência em inglês é uma das quatro habilidades que as empresas mais procuram.

Pensando no enriquecimento curricular dos seus filhos e em um futuro de sucesso, os pais apostam em uma abordagem mais dinâmica e moderna para aprender o novo idioma: a educação bilíngue, ou seja, o ensino paralelo das línguas. A busca por esse tipo de ensino aumentou 64% em 2023, segundo dados do Ministério da Educação.

Desde 2018, o Colégio GGE oferece a opção para os alunos aprenderem um segundo idioma a partir dos quatro anos de idade. Segundo Brenda Couceiro, gestora do Programa Bilíngue da instituição, a proposta educacional integra o ensino da língua inglesa ao currículo pedagógico escolar, estendendo a carga horária com aulas ministradas 100% em inglês de segunda a quinta, totalizando 5h por semana.

Todo o conteúdo está alinhado à Base Nacional Comum Curricular. “O método garante que o desenvolvimento da língua aconteça de forma integrada e natural, com a vivência da língua em um contexto de diferentes conteúdos e experiências", adiciona.

Após 3 anos participando do programa, Júlia Rodovalho, de apenas 9 anos, se comunica na língua estrangeira, entende diálogos, músicas, e até se arrisca a ler textos em inglês por conta própria. A irmã mais nova, Maitê Rodovalho, de 6 anos, ingressou há cerca de 4 meses e a mãe conta que se choca com o avanço da pequena que já desenvolve frases simples, nomes de brinquedos em inglês e até perguntas curtas.

Bruna, mãe da Maitê e da Júlia, se surpreende com o progresso das duas desde o seu ingresso no Ensino Bilíngue (crédito: Divulgação)

"Desde cedo, procuramos escolas que levassem o ensino da língua estrangeira a sério, com carga horária reforçada. O que mais nos encantou no GGE é que o inglês faz parte do dia a dia das meninas, de forma leve e eficaz. Tanto que, até agora, não sentimos necessidade de colocá-las em curso de inglês fora da escola”, conta Bruna Rodovalho, mãe das irmãs.

Para o Ensino Fundamental 2, o GGE oferece duas modalidades no programa bilíngue: o Curso Regular, com 2h30; e o Cultura Plus, com 5h semanais, criado, especialmente, para alunos que buscam uma vivência ainda maior com a língua inglesa.

“Júlia já fala, com brilho nos olhos, que quer estudar no Canadá e fazer faculdade fora do Brasil. A gente, como pais, fica feliz de ver que o ensino bilíngue está abrindo essas portas e despertando esses sonhos nelas desde tão cedo”, Bruna finaliza.

Outras oportunidades



Além do Programa Bilíngue, os alunos do GGE também podem participar do programa Graduação no Exterior, que prepara os estudantes para conquistarem vagas em universidades ao redor do globo. Ele funciona em três etapas: o “pre-counseling”, para os alunos do 9º ano do Fundamental 2 e 1º ano do Ensino Médio, o “test prep”, no 2º ano do Ensino Médio e, por último, o “academic counseling”, no 3º ano.

O bom domínio do inglês só se faz necessário a partir da última fase e, apesar de recomendado, os alunos não precisam ingressar no programa logo no 9º ano.

Charles Hodges, gestor do Departamento Internacional, explica “O que eu costumo dizer para os pais é o seguinte: Os resultados de quem vem no programa há um bom tempo costumam ser melhores, além de terem um 3º ano mais tranquilo. O processo de aplicar para a universidade no exterior é um processo trabalhoso. Então, o aluno que já vem entendendo a jornada e vendo o que tem que fazer, tendo as dicas certas sobre como fazer, chega ao 3º ano muito mais tranquilo e seguro do que aquele aluno que está caindo de paraquedas”.

Mais informações sobre cada uma das etapas do Graduação no Exterior podem ser obtidas através do Whatsapp da da instituição, 0800-3227100.