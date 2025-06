São João 2025: Recife abre votação para escolha de atrações

Entre os dias 10 a 15, população poderá eleger dez atrações para os dez polos descentralizados, por meio do Conecta Recife

Começa na terça (10), o processo para eleger atrações que vão compor parte da programação nos polos do Recife durante o São João 2025.



Segundo a prefeitura, até o dia 15, por meio do Conecta Recife, as pessoas poderão escolher um artista ou grupo para se apresentar em um dos locais de festa.

O nome mais votado deverá integrar as grades dos shows.



O resultado será divulgado no dia 17, também na plataforma digital do município.



Votação

Na votação desse ano, concorrem 935 atrações, divididas em 19 categorias.

Entre elas, estão:

Trio Pé de Serra

Quadrilha

Banda de Pífanos

Bacamarteiro

Xaxado,

Violeiro,

Ciranda,

Cavalo Marinho,

Bumba Meu Boi

O artista ou grupo mais votado em cada polo deverá integrar a respectiva programação - cada atração poderá se apresentar em um único polo no ciclo junino.



A festa

No São João 2025, os polos descentralizados do Recife estarão situados na Lagoa do Araçá, Barro, Totó, Campo Grande e Cordeiro, que celebrarão os festejos juninos nos dias 22 e 23 de junho, enquanto os polos de Brasília Teimosa, Bongi, Ibura, Vila Tamandaré e Poço da Panela terão festas nos dias 27 e 28.

Como votar



Para escolher as atrações, a população deverá acessar o Conecta Recife e clicar no banner "São João 2025". Em seguida, faz o login ou realiza o cadastro na plataforma digital. Logo após, o interessado escolhe um dos dez polos descentralizados disponíveis. Depois, seleciona a categoria e, por fim, a atração.