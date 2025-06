Polícia Militar de Pernambuco celebra 200 anos de atuação em evento no Recife

Cerimônia de comemoração ao bicentenário da PMPE (Foto: Sandy James/DP Foto)

Para marcar o bicentenário da Polícia Militar de Pernambuco, um evento realizado ontem, no auditório do Recife Expo Center, no bairro de São José, homenageou diversos nomes que contribuíram com essa história. Para tanto, uma medalha comemorativa dos 200 anos foi instituída pelo governo do estado.



A condecoração foi entregue a coronéis e comandantes da PMPE, personalidades e autoridades que prestam serviços ao estado. Uma delas, a própria governadora Raquel Lyra. “Fico muito honrada, como servidora pública que sou do nosso estado há mais de 20 anos e como cidadã pernambucana”, ressaltou ela ao receber a insígnia.



Segundo Raquel, a PMPE é uma instituição bicentenária que “dá muito orgulho para nossa sociedade”. “São homens e mulheres sérios e comprometidos que, no anonimato, vestem a farda e colocam suas vidas em risco para cuidar da nossa”. Durante a celebração, 890 polícias desfilaram, incluindo homens e mulheres, das diversas unidades operacionais e cursos de formação de praças e de oficiais.



Ao todo, foram agraciadas 245 lideranças com as medalhas. O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ivanildo Torres, também reforçou o simbolismo da data. “São 200 anos de luta e serviço para o estado. Ao mesmo tempo seguimos renovando com a sociedade pernambucana nossa grande e maior missão, que é servir e proteger”, afirmou no evento.



Ele aproveitou para falar dos recentes anúncios do governo na área de segurança, incluindo a implantação de cinco novos batalhões.

“O último batalhão construído e entregue pelo estado à PM remonta de 1994, portanto, 30 anos atrás, praticamente. Nós temos investimentos em novas armas, equipamentos não letais, viaturas. Isso tudo gera eficiência, de modo que estamos há 13 meses com redução dos crimes violentos contra a vida”, disse o coronel. Durante a celebração, 890 policiais militares desfilaram das diversas unidades operacionais e cursos de formação de praças e de oficiais.