Voo inaugural da Azul entre Recife e Madri enfrenta problemas e volta para aeroporto

O avião está retornando para o Recife (Foto: Reprodução)

O primeiro voo internacional da Azul Linhas Aéreas ligando Recife à capital espanhola, Madri, enfrentou problemas técnicos na noite desta terça-feira (10) e precisou retornar para o Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre.

A aeronave envolvida, um Boeing 767-300ER de matrícula CS-TSU, apresentou uma falha nos flaps (dispositivos localizados na borda traseira das asas, responsáveis por aumentar a sustentação em baixas velocidades, especialmente durante pousos e decolagens).

De acordo com informações preliminares, após a decolagem às 19h52 do Aeroporto Internacional do Recife, o voo AD8000 atingiu apenas 5 mil pés de altitude (aproximadamente 1.520 metros) antes de entrar em um padrão de espera, realizando órbitas para consumir combustível e reduzir o peso da aeronave, como medida de segurança para um possível retorno ao aeroporto de origem.

O comandante teria informado à torre de controle sobre a falha nos flaps, o que exige precauções adicionais para pouso seguro. A Azul Linhas Aéreas informou que está apurando a situação.

A equipe de solo do Aeroporto do Recife e manutenção da companhia recebeu a aeronave e vai avaliar a extensão do problema.