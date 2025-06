Banhista morre afogado após mal súbito em área rasa da praia de Muro Alto (Reprodução/Redes Sociais )

Um homem de 44 anos morreu afogado após sofrer um mal súbito enquanto tomava banho na parte rasa da praia de Muro Alto, no município de Ipojuca, Região Metropolitana do Recife.

O caso aconteceu no domingo (8), mas a morte só foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Metropolitano na manhã desta segunda-feira (9).

De acordo com testemunhas, o banhista estava com a esposa e se encontrava em uma área de águas calmas, onde as ondas alcançavam apenas a altura da panturrilha. Por volta das 11h30, ele começou a passar mal e, em seguida, engoliu água por cerca de três minutos antes de ser retirado do mar com a ajuda de frequentadores da praia.

Imagens registradas por banhistas mostram o esforço de três médicos que estavam de folga na região e prestaram os primeiros socorros ao homem, realizando massagem cardíaca ainda na areia. Apesar das tentativas de reanimação, ele não resistiu. O nome da vítima não foi divulgado pelas autoridades.