Acidente entre Kombi e caminhão deixa um morto na PE-05, em São Lourenço da Mata

Acidente em Tiuma (Reprodução/Redes Sociais)

Um acidente de trânsito foi registrado no final da manhã desta segunda-feira (9), no bairro de Tiuma, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife. Uma Kombi do transporte complementar colidiu frontalmente com um caminhão na rodovia PE-05. O impacto deixou feridos e mobilizou equipes de resgate, bombeiros, Samu e até solicitação de resgate aeromédico.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado foi recebido às 12h05. A corporação atuou na retirada do motorista da Kombi, um homem de 48 anos, que ficou preso às ferragens. A operação de resgate foi concluída por volta das 13h30, e a vítima foi entregue aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Samu informou que foi acionado às 12h03 e deslocou equipes das unidades de São Lourenço da Mata e Camaragibe. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local e confirmou que foi solicitado um resgate aeromédico.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o número exato de feridos, o motorista da kombi faleceu ao chegar de helicóptero no bairro do Derby. O trânsito na PE-05 ficou parcialmente interditado durante o atendimento à ocorrência.