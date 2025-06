Crianças e educadores do Neimfa realizam ação na comunidade do Coque

Ação é coordenada pelas educadoras do curso infantil dos Guardiões e também integra o calendário local do Saga Dawa, mês sagrado para os budistas

Com 38 anos de existência, Neimfa atua para melhorar vida de jovens da comunidade do Coque (Maria Réupi)

Crianças e educadores do Núcleo Educacional Irmãos Menores Francisco de Assis (Neimfa), da comunidade do Coque, no bairro de São José, vão realizar o plantio de mudas e coleta de resíduos na comunidade. A ação acontece neste sábado (7) e coordenada pelas educadoras do curso infantil dos Guardiões, integrando ainda o calendário local do Saga Dawa, mês sagrado para os budistas.

O grupo parte da sede do Neimfa, na Rua Jacaraú, número 31, às 14h. A iniciativa também faz parte da Jornada da Terra 2025, uma realização da Diretoria de Pesquisas Sociais (Dipes). Este ano, seu tema é “Escutar a Terra e Descolonizar o Futuro: mudanças climáticas e diálogos de saberes”.