Compaz Dom Hélder Câmara oferece curso gratuito de reparo de smartphones

/Foto: Divulgação

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz, está com inscrições abertas para o curso gratuito de reparo de smartphone no Compaz Dom Hélder Câmara, na comunidade do Coque, na Ilha Joana Bezerra. A formação é voltada para jovens e adultos a partir dos 16 anos e as inscrições podem ser feitas presencialmente até esta sexta-feira (25).

As aulas acontecem entre os dias 28 de abril e 21 de maio, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 18h. Para garantir a vaga, basta levar RG, CPF e comprovante de residência do Recife diretamente ao Compaz Dom Hélder Câmara.

O curso é realizado em parceria com o IEC Brasil e faz parte da política de inclusão social e profissionalização dos Centros Comunitários da Paz (Compaz). Segundo o Secretário de Cidadania e Cultura de Paz, Túlio Arruda, a formação representa uma chance real de ingresso no mercado. “A gente sabe que conserto de celular é um serviço cada vez mais procurado. Esse curso é uma oportunidade concreta de aprendizado e geração de renda. É profissionalização feita com qualidade e compromisso social”, destaca.





SERVIÇO

Curso de Reparo de Smartphone

Inscrições abertas até sexta-feira (25)

Segunda: 7h às 17h | Terça a sexta: 7h às 22h

Compaz Dom Hélder Câmara – Rua Lourenço de Sá, 140, Ilha Joana Bezerra

Documentos: RG, CPF e comprovante de residência do Recife