Medo de vazamento de gás fez moradores deixarem suas casas na quarta (4)

Prédios chegaram a desativar sistema de gás como prevenção (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Muitos moradores dos bairros da Zona Norte e da área central do Recife ficaram assustados após sentirem um forte cheiro de gás na noite desta quarta-feira (4). O risco de um eventual vazamento fez com que moradores saíssem de suas residências e fossem para lugares onde não havia nenhuma queixa.

“Como não sabíamos exatamente o que estava acontecendo, decidimos sair de casa e fomos para a casa dos meus pais", relatou Karla Gonçalves, que reside em um apartamento no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.

Karla informou, em entrevista ao Diario de Pernambuco, que começou a sentir o cheiro de gás por volta das 19h30, mas que, a princípio, achava que seria algo na sua própria casa.

“Eu estava na cozinha com meu filho e de repente comecei a perceber um cheiro de gás, como se fosse um vazamento. Eu até conferi se tinha alguma boca do fogão aberta, mas tudo estava correto”, relatou Karla Gonçalves.

Após algum tempo, ela percebeu que o problema não estava acontecendo apenas em seu apartamento. Outros moradores do prédio estavam relatando o mesmo problema.

“Com o tempo, começaram a aparecer inúmeras mensagens no grupo interno do prédio, com várias pessoas relatando esse cheiro de gás. E que começaram a sentir coceira na garganta por conta disso", contou.

“Alguns moradores até acharam que o vazamento estava acontecendo em uma empresa próxima ao prédio, pois os funcionários foram liberados mais cedo, por causa da suspeita de vazamento”, finalizou.

Aos poucos, eles começaram a receber relatos parecidos de pessoas de outros bairros. O Diario de Pernambuco contabilizou reclamações nos bairros do Rosarinho, Tamarineira, Parnamirim, Casa Forte, Arruda e Casa Amarela, além do bairro de Santo Amaro, na área central.

De acordo com a Companhia Pernambucana de Gás (Copergás), não foi identificado, até o momento, nenhum vazamento na rede de gás natural canalizado da companhia. Ela ainda reforçou que equipes técnicas estão monitorando a situação e realizando inspeções na região.

A Copergás orienta que em caso de dúvida, o canal de atendimento da companhia está disponível 24 horas pelo número 117 ou 0800 281 2002.