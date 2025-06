Moradores da Zona Norte do Recife relatam forte cheiro de gás na noite desta quarta (4)

Prédios chegaram a desativar sistema de gás como prevenção (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Moradores da Zona Norte do Recife relataram sentir um forte cheiro de gás na noite desta quarta-feira (4). Há relatos de residentes dos bairros como Rosarinho, Tamarineira, Parnamirim, Casa Forte, Arruda e Casa Amarela, além do bairro de Santo Amaro, na área central.



Uma moradora informou ao Diario de Pernambuco que, a princípio, o cheiro parecia com o de animal morto e que depois se assemelhou com o de gás. Outra relatou que só parou de sentir o odor quando fechou todas as portas do apartamento onde mora.

Alguns prédios fecharam os registros de gás para evitar ocorrências, mas tranquilizaram os residentes explicando que o cheiro vem de fora dos imóveis.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atuar na ocorrência. A Copergás informou que equipes técnicas estão monitorando a situação e realizando inspeções na região. De acordo com a companhia, não foi identificado qualquer vazamento na rede de gás natural canalizado da companhia.

A Copergás pode ser acionada pelo número 117 ou 0800 281 2002.

Matéria em atualização.