Chuva deve engrossar no litoral durante o final de semana, diz Apac

VISTA ÁREA DA CHUVA NO RECIFE (ARQUIVO/DP)

De acordo com Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o sábado não será um bom dia para curtir uma praia no litoral do estado. A previsão é de chuvas mais fortes na Região Metropolitana, estendendo-se até o domingo, e as zonas da mata Norte e Sul.

De acordo com dados atualizados pela Apac às 10h desta quinta-feira (5), a chuva em toda faixa litorânea de Pernambuco terá intensidade de fraca a moderada, até a sexta. No sábado, ela passa a moderada.

No domingo, a previsão é mantida apenas para a Região Metropolitana do Recife.

No Agreste, a chuva será fraca nos próximos três dias e, no Sertão, alternará entre fraca e sem chuva.