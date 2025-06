Beneficiários da PCR têm até dia 25 para realizar prova de vida de 2024

Reciprev estará atendendo presencialmente para a prova de vida de 2024 (DIVULGAÇÃO/PCR)

Um alerta para os aposentados e pensionistas da Prefeitura do Recife. Quem ainda não fez a prova de vida referente a 2024, precisa realizar até o próximo dia 25. A Secretaria de Administração do município detectou que mais de 750 beneficiários não concluíram o processo e correm o risco de suspensão do pagamento do benefício.

A prova de vida, nesses casos, deverá ser feita unicamente de forma presencial, na sede da Reciprev, na avenida Manuel Borba, número 488, na Boa Vista, região central do Recife. Os beneficiários não podem deixar de levar o RG, o CPF e um comprovante de residência.

“Todos os anos, no mês de aniversário do beneficiário, ele precisa realizar a prova de vida. Estamos enviando comunicações permanentes da importância de passar por essa atualização de cadastro”, explicou a secretária de Administração, Maíra Fischer.

“Mas nem todos realizaram e, agora, emitimos esse alerta porque o prazo ficou apertado para mais de 750 pessoas, já que a continuidade dos pagamentos dos segurados depende diretamente do cumprimento dessa obrigação”, completou.

A Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (AMPASS), órgão vinculado à Secretaria de Administração do Recife e responsável pela gestão dos fundos previdenciários do município, publicou a lista com os nomes dos 758 pendentes no site oficial da Reciprev, no endereço reciprev.recife.pe.gov.br.

A prova de vida é uma exigência legal, conforme estabelecido no Artigo 7º do Decreto Municipal nº 32.091/19.

2025

A prova de vida de 2025 continua conforme o calendário habitual para os aposentados e pensionistas que estão em situação regular e deve ser realizada no mês de aniversário do beneficiário. As opções disponíveis são:

Digital: Pelo aplicativo gov.br, com biometria facial;

Presencial: Em qualquer agência do Banco Bradesco, com apresentação de RG, CPF e comprovante de residência;

Procuração: A procuração deve ter firma reconhecida em cartório e os documentos devem ser apresentados presencialmente na sede da Reciprev.

SERVIÇO

Regularização da prova de vida dos aposentados e pensionistas pendentes de 2024

Quando: Até 25 de junho

Local: Av. Manoel Borba, 488 - Boa Vista, Recife - PE, 50070-000

Para dúvidas: (81) 3355-1631 (Atendimento Previdenciário)