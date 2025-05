Cemitério em Santa Cruz do Capibaribe é alvo de vandalismo e furtos

Atos de vandalismo ocorreram no sábado (26)

Túmulos e vidros foram depredados/Foto: Reprodução

O Cemitério Pedro Paulo de Souza, que fica localizado em Santa Cruz do Capibaribe, Agreste de Pernambuco, foi alvo de ações de depredação e furto no último sábado (26). O caso foi denunciado por moradores da cidade, que se mostraram inconformados com a situação através das redes sociais.





Em um vídeo é possível ver um homem mostrando o vandalismo causado pelos criminosos enquanto afirma que o túmulo de um familiar dele foi furtado e depredado durante a ação. As imagens mostram pelo menos duas sepulturas violadas, com portas de vidro quebradas. Segundo o morador, pelo menos dez túmulos foram violados.

A Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe registrou um boletim de ocorrência e informou que vai providenciar a instalação de câmeras de segurança nas entradas e no interior dos cemitérios municipais.