PF cumpre mandados de busca e apreensão contra irmãos suspeitos de fraudar pensões de morte

Os mandados foram cumrpidos em duas cidades do estado (Foto: Reprodução/PF)

A Polícia Federal em Pernambuco deflagrou, na terça-feira (3), uma operação contra um casal de irmãos, de 35 e 38 anos, suspeito de fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nas cidades de Lagoa do Carro e Palmares.

Durante a ação, os agentes apreenderam documentos e um veículo que pode ter sido adquirido com recursos oriundos do esquema criminoso. Segundo as investigações, os suspeitos criavam documentos falsos simulando casamentos, registros de nascimento e até óbitos, com o objetivo de gerar pensões por morte de forma fraudulenta.

A dupla utilizava nomes fictícios e forjava vínculos familiares inexistentes. Um dos investigados já responde a outro inquérito na própria Polícia Federal, acusado de fraudes no recebimento do auxílio emergencial, também utilizando identidades falsas.

De acordo com a PF, o prejuízo estimado ao INSS pode ultrapassar R$ 1 milhão. A investigação começou a partir de uma denúncia encaminhada pela Polícia Civil de Pernambuco, que relatava as primeiras movimentações suspeitas ainda em 2021.

O trabalho contou com o apoio da Coordenação-Geral de Inteligência Previdenciária, que auxiliou na identificação e no rastreamento dos atos ilícitos. Os investigados podem responder por estelionato contra órgão público, cuja pena varia de 1 a 8 anos de prisão, além de multa.