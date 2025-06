Tromba d’água é vista no mar de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes

De acordo com o meteorologista da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), a tromba d'água é ocasionada por uma circulação de sistemas de baixa pressão que se formam no oceano.

A medida que a tromba d’água vai se aproximando da praia, o fenômeno vai se dissipando. (Reprodução/Redes Sociais )

Vídeos que circulam nas redes sociais registraram uma tromba d’água no mar da praia de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, nesta terça-feira (03).

De acordo com o meteorologista da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), Roberto Ferreira, esse fenômeno, que se assemelha com um tornado, mas com menor proporção, é ocasionado por uma circulação de sistemas de baixa pressão que se formam no oceano.

Ainda segundo o meteorologista, a medida que a tromba d’água vai se aproximando da praia, o fenômeno vai se dissipando. ,

De acordo com a Apac, a tromba-d'água é um grande vórtice em forma de coluna (forma de funil) que ocorre ao longo de um corpo de água e está ligado a uma nuvem cumuliforme. O aparecimento desse fenômeno é incomum, apesar dos registros de vários casos no litoral do estado de Pernambuco ao longo dos anos.