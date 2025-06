Valor do desconto na conta de luz por meio de reciclagem aumenta em 300%

Clientes da Neoenergia podem garantir desconat até sexta (6) (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Latas de alumínio depositadas por clientes da Neoenergia Pernambuco em uma das máquinas Retorna Machine da Região Metropolitana do Recife passarão a valer R$ 0,30 de desconto na conta de energia. No caso da garrafa PET, o benefício será de R$ 0,20. A ampliação do valor destes materiais em 300% faz parte da ação realizada em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente e segue até a sexta-feira (6).

Todos os clientes residenciais da empresa podem participar da promoção. Para isso, é preciso juntar os materiais e depositar nas retorna machines. Caso o consumidor ainda não participe do Vale Luz, ele pode fazer o cadastro na própria máquina, que possui uma tela de LED com todas as instruções necessárias para o registro.

"As pessoas que participarem ainda podem contribuir com instituições sem fins lucrativos. Para isso, basta realizar o depósito dos materiais e escolher uma das entidades disponibilizadas em uma lista na própria máquina. Tudo muito simples e intuitivo", afirmou o supervisor de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, Artur Costa.

Esse aumento de 300% no benefício do Vale Luz, nesta semana, é exclusivo para quem depositar os materiais nas máquinas retorna machine. As entregas realizadas em um dos cinco pontos fixos ou em alguma das 24 comunidades atendidas de forma itinerante, permanecem com o mesmo valor.

Os 29 outros pontos vão funcionar normalmente durante toda a semana, recebendo todos os materiais tradicionais do projeto, como papel, papelão, catemba, vidro, óleo de cozinha, material eletrônico, bateria de carro, latas de alumínio ou de ferro, garrafas PET etc.



Confira o endereço de todas as máquinas Retorna Machine em funcionamento no Grande Recife:

Casa Zero

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 9h30 às 17h30 (exceto feriado)

Endereço: Rua do Bom Jesus, 227 – Recife Antigo, Recife

Ponto de Referência: Espaço Neoenergia na Casa Zero

Shopping Guararapes

Horário de funcionamento: de acordo com o horário do shopping

Endereço: Av. Barreto de Menezes 800, Jaboatão dos Guararapes, PE

Local: entrada D

Ferreira Costa – Imbiribeira

Horário de funcionamento: de acordo com o horário da loja

Endereço: Av. Mal. Mascarenhas Morais 2967, Recife - PE

Local: ao lado do caixa eletrônico

Ferreira Costa – Tamarineira

Horário de funcionamento: de acordo com o horário da loja

Endereço: Rua Cônego Barata, 275 - Tamarineira, Recife - PE

Local: térreo - entrada da loja pelo estacionamento

Shopping Boa Vista

Horário de funcionamento: de acordo com o horário do shopping

Endereço: Rua do Giriquiti, 48 - Boa Vista, Recife - PE

Local: em frente ao Dom Empada

Shopping Camará

Horário de funcionamento: de acordo com o horário do shopping

Endereço: R. Manoel Honorato da Costa, 555 - Vila da Fábrica, Camaragibe - PE

Local: ao lado da bilheteria do cinema

Shopping Patteo

Horário de funcionamento: de acordo com o horário do shopping

Endereço: Rua Carmelita Muniz de Araújo, 225 - Casa Caiada, Olinda - PE

Local: Praça de Alimentação

Shopping Recife

Horário de funcionamento: de acordo com o horário do shopping

Endereço: Rua Padre Carapuceiro, 777 - Boa Viagem, Recife - PE

Local: Praça de Alimentação 4

Shopping Rio Mar

Horário de funcionamento: de acordo com o horário do shopping

Endereço: Av. República do Líbano, 251 - Pina, Recife - PE

Local: térreo - próximo à agência dos Correios