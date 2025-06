Dor de cabeça pode indicar tumores cerebrais

A cefaleia já é um problema conhecido por muitas pessoas, cerca de 70% das mulheres e 50% dos homens sofrem com o mal pelo menos uma vez ao mês (Nivaldo Fran/DP Foto)

Dores de cabeça intensas, perda de equilíbrio e audição, náuseas e vômitos. Esses são alguns dos sintomas que podem indicar a presença de tumores cerebrais. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), anualmente, os tumores são responsáveis pelo diagnóstico de cerca de 11.000 brasileiros com câncer do sistema nervoso central, que engloba a medula e o cérebro.

Esses crescimentos podem ser classificados entre primários, quando se originam no cérebro, e secundários, como as metástases. A médica neurocirurgiã do Hospital Jayme da Fonte, Laryssa Azevedo, explica: “O tumor cerebral, ou a neoplasia cerebral, é uma proliferação anormal de células. Em algum momento da vida daquela pessoa houve uma mutação genética que provocou uma proliferação anormal das células que começam a crescer de forma incorreta”.

Os tumores podem ter comportamento benigno ou maligno. Os benignos, como o meningioma, apresentam crescimento lento. Já os tumores de comportamento maligno, como os gliomas de alto grau, tendem a crescer mais rapidamente. À medida que crescem e comprimem partes do cérebro, seus sinais ficam claros: cefaleia (dor de cabeça) de forte intensidade, déficits de nervos cranianos, crise convulsiva, fraqueza de membros, hipertensão intracraniana, vômito, sonolência e alteração do nível de consciência.

A cefaleia já é um problema conhecido por muitas pessoas, cerca de 70% das mulheres e 50% dos homens sofrem com o mal pelo menos uma vez ao mês, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cefaleia, mas a especialista traz o alerta para mudanças na sua frequência:

“Cerca de 90% das dores de cabeça são primárias e não estão associadas a nenhum problema cerebral. Agora, quando ela tem início súbito, provoca despertar durante o sono ou há uma mudança no seu padrão de ocorrência, febre diária e sintomas neurológicos, como um déficit neurológico, alteração da consciência e crise convulsiva, é necessário realizar uma investigação pois são sinais de alarme”.

A identificação do tumor é realizada através de exames de imagem, como a tomografia e a ressonância magnética, que é fundamental para melhor caracterizá-lo. Já o tratamento varia de acordo com o tipo de tumor, por isso a importância da correta classificação. Na maioria dos casos, o tratamento envolve a retirada cirúrgica da lesão, porém, dependendo da sua localização, nem sempre isso é possível. Nesses casos pode ser realizada uma biópsia e, a depender do resultado histológico do tumor, a radioterapia e quimioterapia podem ser indicadas.



