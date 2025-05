Ciclista morre e criança fica ferida em acidente com caminhão no Recife

O ciclista morreu no local do acidente/Foto: Reprodução/Telegram

Um ciclista que estava com uma criança morreu após ser atingido por um caminhão na tarde desta terça-feira (24) no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife. O acidente aconteceu por volta das 15h na Rua 21 de abril. A criança ficou ferida.





Testemunhas relataram que as vítimas eram pai e filho e que estavam em uma bicicleta quando um caminhão que estaria em alta velocidade não conseguiu desviar deles. Com isso, o ciclista caiu e bateu a cabeça no chão. Ele morreu no local do acidente.





Já a criança foi arremessada para o outro lado da rua e ficou com ferimentos nas pernas. As identidades das vítimas e do motorista não foram divulgadas até o momento. A Polícia Civil e o Batalhão de Trânsito estiveram no local do acidente para prestar socorro à criança. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado.

No Recife, em 2023, foram registradas 10 mortes de ciclistas, quatro a mais que os óbitos entre condutores de carros, ônibus ou caminhões. Os dados, do Relatório Preliminar de Segurança Viária da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), também apontam um aumento absoluto em relação a 2022. Naquele ano, dos 105 óbitos contabilizados no trânsito, sete eram ciclistas.

Em um intervalo de apenas oito dias, no mês de setembro do ano passado, três ciclistas foram atropelados e mortos no Recife.