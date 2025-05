Apac: final de semana com mais chuva na Mata Sul e Região Metropolitana

Para a Mata Norte, está prevista chuva ‘fraca a moderada’ para sábado e domingo. No Agreste ela deve se manter ‘fraca’ no final de semana, e sem chuva no Sertão.

VISTA ÁREA DA CHUVA NO RECIFE (ARQUIVO/DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê que o final de semana terá chuvas mais intensas na Zona da Mata Sul e Região Metropolitana, saindo de ‘fraca a moderada’ para ‘moderada’.

De acordo com Apac, as duas regiões do estado seguem com previsão de chuva com intensidade ‘fraca a moderada’ a partir desta sexta-feira (30), passando a Mata Sul a ‘moderada’ já no sábado e se mantendo no domingo.

Já a Região Metropolitana continua com previsão ‘fraca e moderada’ no sábado, mas, no dia seguinte, passa a ser ‘moderada’.

Para a Mata Norte, está prevista chuva ‘fraca a moderada’ para sábado e domingo. No Agreste ela deve se manter ‘fraca’ no final de semana inteiro, e sem chuva no Sertão.

De acordo com os critérios da Apac, a chuva ‘fraca a moderada’ é a que chega a acumular entre 10mm e 30mm. Entre 30mm e 50mm, ela é ‘moderada’.