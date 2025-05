Projeto da UFPE promove tratamento de lesões dentárias para população

Atendimentos são realizados nas segundas-feiras (Foto: Freepik)

O curso de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) promove de forma gratuita, nas segundas-feiras, atendimentos voltados para pessoas que tenham doenças causadas por algum tipo de traumatismo, como quedas ou acidentes de trânsito e agressão. A iniciativa faz parte do projeto de extensão Do Trauma ao Sorriso

Os atendimentos são realizados no Núcleo de Apoio e Pronto-Atendimento (Napa), ligado ao curso de Odontologia, das 13h às 17h. A marcação deve ser feita por telefone.

A iniciativa tem foco nas populações prioritárias das políticas de ações afirmativas: pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas, indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis), com deficiência ou idosas.

O projeto é coordenado pela professora do Departamento de Prótese e Cirurgia Buco-facial Elvia Barros. No texto de apresentação da iniciativa, explica-se que ele “busca a capacitação dos discentes, além da produção científica, atuando por uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, além de aumentar a conscientização e o engajamento das populações prioritárias das políticas de ações afirmativas, e garantir uma justiça social e equidade eficazes, reduzindo a pobreza ao melhorar a saúde dental e, consequentemente, a qualidade de vida das pessoas”.

A equipe da ação extensionista do projeto Do Trauma ao Sorriso é formada por docentes e discentes do curso de Odontologia, com apoio de parceiros externos.