Reitor da UFPE diz que instituições são "subfinanciadas" devido a "governos anteriores"

Alfredo Gomes diz que recomposição é "importante" (Divulgação)

Um dia após o Governo federal anunciar a recomposição de R$ 400 milhões no orçamento de 2025 das universidades e institutos federais de ensino, o reitor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Alfredo Gomes, disse que as instituições continuam "subfinanciadas em função do tratamento dado à educação superior em governos anteriores'.

Em vídeo divulgado nesta quarta (28), Gomes afirmou que o anúncio da recomposição do orçamento de 2025 das universidades e institutos federais é "uma medida importante".



Na terça (27), Gomes participou da reunião no Palácio do Planalto, em Brasília, em que o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou a recomposição orçamentária, seguindo os valores previstos no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para as instituições.



O reitor destacou que será regularizado o repasse de 1/12 mensal da execução orçamentária para as instituições.

Isso significa, segundo ele, uma liberação de R$ 300 milhões.



Afirmou, ainda, que cerca de R$ 250 milhões vão para as universidades federais, garantindo a recomposição do recurso da PLOA, que havia sido cortado por ocasião da votação do orçamento no Congresso Nacional.

“É uma ação importante, porque sinaliza no sentido da recomposição. Mas é necessário enfatizar que as universidades permanecem subfinanciadas em função do tratamento que nós já destacamos, dos governos anteriores, que aprofundaram muito o corte de recursos nas universidades. O governo está fazendo esforço, mas é necessário agir de forma mais imediata para que nós possamos ter a plena recuperação do orçamento das universidades federais e continuar servindo bem a população, graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão”, afirmou o reitor.