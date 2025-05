Museu que conta história de trens no estado será reformado

A expectativa do Governo do Estado é que o Museu do Trem seja reaberto ao público no segundo semestre de 2026.

O Museu do Trem é considerado o primeiro do Brasil e o segundo do gênero da América Latina (Foto:Costa Neto/Secult-PE/Fundarpe)

O Governo do Estado publicou, no Diário Oficial desta quinta-feira (29), a abertura do edital de licitação para requalificação e conservação da Estação Central Capiba - Museu do Trem, localizada no Centro do Recife.

O projeto de requalificação, feito pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), contempla serviços de acessibilidade, complementação da recuperação da coberta, renovação dos pisos originais em madeira e assoalho, implementação do sistema de prevenção e combate a incêndio, além da instalação de climatização em todos os ambientes.

De acordo com o Governo do Estado, as obras de requalificação estavam paradas desde 2023, mas foram retomadas para a conclusão do antigo contrato firmado.

Com isso, já foram executados serviços de pinturas externas nas fachadas, restauro das esquadrias em madeira, pintura dos gradis em ferro, além de restauro do piso e da estrutura de madeira de alguns ambientes, comprometidos por cupins. Também foram realizadas obras de reparos no lanternim e recuperação do vitral da fachada principal da Estação Central Capiba.

“A requalificação do Museu do Trem é fundamental para preservar a história do patrimônio ferroviário do nosso Estado. Finalizar essa obra permitirá a reabertura desse importante equipamento, de forma mais segura e acessível para toda a população”, ressaltou a diretora-presidente da Fundarpe, Renata Borba.

As empresas de engenharia ou arquitetura que desejarem concorrer à licitação têm até o dia 11 de junho para entregarem suas propostas. A previsão do Governo do Estado é que as obras durem 10 meses e que a reabertura do Museu do Trem aconteça no segundo semestre de 2026.

Estação Central Capiba

Fechada desde 2022, a Estação Central Capiba foi inaugurada no final de 2014. O local abriga o requalificado Museu do Trem, considerado o primeiro do Brasil e o segundo do gênero da América Latina.

O Museu do Trem, que tem como patrono Gilberto Freyre, foi inaugurado em 25 de outubro de 1972.