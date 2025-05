Como fica a previsão do tempo neste fim de semana em Pernambuco? Veja o que diz a Apac

Dona Gil (Rafael Vieira)



A previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) para este fim de semana aponta variações climáticas em Pernambuco, com destaque para pancadas de chuva isoladas nas regiões litorâneas e tempo seco no Sertão. As temperaturas seguem elevadas em todo o estado, com máximas que podem atingir os 37°C no interior.



Na Região Metropolitana do Recife, o tempo deve permanecer parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas nas primeiras horas da manhã e à noite. A Apac prevê precipitações de intensidade fraca, com os termômetros variando entre 24°C e 34°C.



A Mata Norte e a Mata Sul apresentam condições semelhantes: céu parcialmente nublado a claro, com pancadas de chuva fraca também concentradas no início da manhã e no período noturno. As temperaturas nessas áreas devem oscilar entre 22°C e 33°C.

No Agreste, o clima tende a ser mais seco durante o dia, com céu claro a parcialmente nublado. Há chance de chuva rápida e isolada à noite, ainda com fraca intensidade. A região terá mínimas de 20°C e máximas de até 33°C.



Já no Sertão pernambucano, o calor predomina e não há previsão de chuva. O céu deve permanecer claro a parcialmente nublado. As temperaturas devem variar entre 20°C e 37°C. No Sertão do São Francisco, as condições são semelhantes, com mínima de 24°C e máxima também chegando aos 37°C.



A Apac reforça a importância de atenção às mudanças climáticas, especialmente para quem vai se deslocar entre regiões neste fim de semana.