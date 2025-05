Metrô para no meio da viagem e usuários voltam a pé para a estação

Pane elétrica causou parada do metrô entre as estações Tejipió e Barro, na manhã desta terça (27)

USUÁRIOS DO METRÔ VOLTANDO A PÉ (CORTESIA)

Menos de uma semana depois de o Governo Federal liberar a concessão das linhas do metrô do Recife para a iniciativa privada e a governadora Raquel Lyra classificar o sistema metroviário como sucateado, os usuários voltaram a ter motivos para reclamar do serviço.

Na manhã desta terça-feira (27), um trem parou, entre as estações Tejipió e Barro, deixando dezenas de passageiros revoltados. Reclamando do calor, eles abriram as portas do vagão e voltaram a pé até a estação.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), devido a um problema no disjuntor, houve uma desenergização dos trilhos, fazendo com que o trem parasse, por volta das 6h50. A equipe da companhia estava tentando restabelecer o sistema quando os usuários desceram para a via.

“A energia foi restabelecida às 7h10 horas e a composição seguiu com velocidade reduzida até a estação do Barro, chegando por volta das 7h20”, explicou em nota a CBTU.