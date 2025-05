Academia é interditada em Petrolina por funcionar sem licença sanitária

A aacademia segue fechada até que seja regularizada ( Foto: Ascom/PMP)

Uma academia localizada no bairro Antônio Cassimiro, em Petrolina, no Sertão, foi interditada nesta nesta segunda-feira (26) pela Agência Municipal de Vigilância Sanitária (AMVS). O espaço não estaria funcionando com a devida licença sanitária exigida por lei.

Além disso, foi constatado que os responsáveis pela academia também descumpriram o termo de notificação e o auto de infração emitidos anteriormente, o que configura reincidência e levou à interdição imediata.

A Vigilância Sanitária destaca que a licença sanitária é obrigatória para que um estabelecimento possa funcionar e que ela garante que os espaços sigam normas de segurança e higiene, visando a proteção da saúde dos usuários.

A academia deve seguir fechada até a regularização da situação junto ao órgão. A população pode colaborar denunciando práticas irregulares pelo WhatsApp da Ouvidoria (87) 98844 2540.