Bala perdida deixa mulher ferida em churrascaria de Abreu e Lima

Tiroteio em churrascaria Boi e Brasa Beer (Reprodução/Rede Sociais)

Uma mulher foi vítima de bala perdida em tiroteio no bairro de Desterro, em Abreu e Lima, na noite de domingo (25). De acordo com informações, o alvo dos criminosos estava sob a posse de uma arma e reagiu ao atentado.

O fato aconteceu na Churrascaria Boi e Brasa da Avenida Brasil, por volta das 21h. Segundo populares, dois homens chegaram em uma motocicleta no local e efetuaram os disparos contra um outro homem.

O alvo, sob posse de arma, reagiu, iniciando o tiroteio dentro do estabelecimento.

As pessoas que estavam no local buscaram se proteger debaixo das mesas. Uma mulher de 32 anos, que não teve a identidade revelada, foi atingida com pelo menos um disparo na perna.

Ela foi socorrida para o hospital Miguel Arraes em Paulista.

O homem, alvo dos criminosos, se apresentou na delegacia de polícia paulista, onde foi constatado o porte legal de arma.

Agora, a Polícia Civil de Pernambuco investiga a autoria e motivação do crime na região.