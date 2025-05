Projeto do Novo Cais prevê praça cívica e calçadão com acesso direto para a orla

Projeto mostra como ficara o Cais José Estelita/Imagem: Divulgação

Apresentado nesta quarta (7), em evento na Zona Sul do Recife, o projeto do Novo Cais prevê a implantação de uma praça cívica no prolongamento com a Avenida Dantas Barreto.





A ideia, segundo a prefeitura e a construtora Moura Dubeux, é criar "um eixo simbólico entre o Palácio do Campo das Princesas (sede do governo estadual) e o mar'.





Conforme o projeto, a praça terá travessia nivelada para pedestres.

Assim, quem caminhar pelas calçadas da Dantas Barreto poderá seguir até a orla.





"Com isso, o bairro de São José, historicamente separado da orla por um antigo muro da linha férrea, será reaberto à cidade, promovendo integração e resgate urbano", destaca o projeto.





Perto do Forte das Cinco Pontas, os antigos galpões e casarios históricos serão restaurados e integrados à paisagem.

Lá, a meta é contar com um polo de cultura, gastronomia e economia criativa.

Esses espaços farão a transição para o Parque da Memória Ferroviária, reforçando o vínculo entre história e inovação urbana.





Viaduto

Na apresentação do projeto, foi abordada a possibilidade de remoção do viaduto das Cinco Pontas, ao lado do museu.

Conforme o Vice-Prefeito do Recife, Victor Marques, a ideia é que a estrutura seja "removida futuramente", mas "com o máximo de segurança".





"Estamos fazendo estudos e simulações para que essa ação não atrapalhe a circulação dos automóveis".

Trânsito





Antes da abertura do novo complexo viário, prevista para o próximo mês, algumas ações estão sendo realizadas no trânsito da área.





Agentes colocaram bloqueios de faixas e sinalizaram as mudanças. "Ninguém vai sentir tantas diferenças, ou atrapalhar o trânsito da cidade", afirmou o CEO da construtora Moura Dubeux, Diego Villar.





O projeto também inclui a criação de ciclofaixas e calçadas, além de novas linhas de ônibus.

A ideia é manter o tráfego fluido e evitar grandes impactos na circulação de veículos.