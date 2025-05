Usuários do metrô entre a esperança por melhor serviço e o medo de aumento de passagem

Com a autorização do Governo Federal para concessão dos serviços do metrô do Recife à iniciativa privada, reportagem do Diario foi às estações para ouvir a expectativas dos usuários

Metrô em Recife (Nivaldo Fran/DP)

A privatização do metrô do Recife é um tema que gera expectativa e preocupação entre os usuários do sistema viário da capital pernambucana. Em entrevista com usuários sobre a privatização, grande parte deles acredita que a iniciativa privada pode trazer melhorias significativas ao serviço.

Segundo eles, os principais problemas enfrentados no metrô do Recife são a superlotação, falta de refrigeração, segurança precária, demora no tempo de espera dos trens e goteiras em dias de chuva. Também mencionaram a falta de manutenção adequada.

"Eu espero que a privatização traga melhorias significativas ao sistema. Nós precisamos de um metrô mais eficiente e seguro", disse Yuri Melinda, estagiário de recursos humanos. A iniciativa privada pode trazer mais eficiência e melhorias na infraestrutura do Metrô.

Uma das principais preocupações dos usuários é um eventual aumento do ticket. "Eu espero que a gente tenha um transporte de qualidade, mas que não seja prejudicando com um aumento da passagem", disse Ruan Vitor, estudante de pedagogia.

Outro usuário, Antônio Vicente, acredita que não será problema se o preço do ticket subir, desde que haja uma melhoria do serviço. "Eu creio que tudo o que muda, é para melhor. Então a gente tem que ver também esse lado. A passagem deve aumentar um pouco, mas se corresponder com as necessidades dos passageiros, está tudo bem.", destacou.