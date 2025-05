Militante do MST atropelado durante marcha morre após 38 dias internado no Recife

Momento do atropelamento (Divulgação)

Após 38 dias de internação no Hospital da Restauração, no Recife, morreu hoje (23) o agricultor e militante do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra (MST), Gideone Sinfrônio de Menezes Filho, de 67 anos. Ele foi atropelado durante a Marcha em Defesa da Reforma Agrária, em abril, quando um motorista rompeu o bloqueio montado pelos manifestantes e avançou com o carro sobre o grupo. Gideone não resistiu aos ferimentos, mesmo após cirurgias, entubação e permanência prolongada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A imagem do atropelamento, registrada em vídeo, mostra um veículo modelo Ecosport branco sendo conduzido de forma deliberada contra os militantes. O motorista fugiu do local sem prestar socorro. Preso no dia 22 de abril, o acusado inicialmente respondia por tentativa de homicídio e omissão de socorro. Com o falecimento da vítima, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso será reclassificado como homicídio.

A morte de Gideone foi lamentada por familiares, companheiros de militância e autoridades. A deputada estadual Rosa Amorim (PT), que acompanhava o estado de saúde do militante desde o atropelamento, prestou uma homenagem emocionada. “Estamos devastados com a notícia da morte do nosso companheiro do MST, Gideone, mais conhecido como Sapato. Estávamos prestes a comemorar sua recuperação, depois dessa cena de ódio e violência que presenciamos durante a marcha. Gideone não foi morto, foi assassinado por alguém que opera contra a luta daqueles que querem uma vida melhor”, afirmou.

Gideone vivia no Acampamento Barreirinha, no município de Goiana, onde cultivava alimentos ao lado de outros trabalhadores do movimento. Um dos seus últimos registros em vida foi feito na própria marcha, onde aparece dançando e empunhando a bandeira do MST com entusiasmo. Ele deixa dois filhos, além de amigos e companheiros que lamentam sua ausência.

Confira o vídeo de momentos antes do atropelamento:

O MST divulgou nota de pesar, ressaltando que a luta de Gideone será lembrada e seguirá como símbolo de resistência. “Gideone tombou, mas não será esquecido. Sua história é semente que floresce em cada acampamento, em cada marcha, em cada batalha por justiça no campo.”

A polícia Civil Pernambuco afirmou que o inquérito segue em andamento.