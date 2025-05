Militante do MST atropelado em protesto está em coma

Dois militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) foram atropelados na manhã desta terça-feira (15), durante a Marcha em Defesa da Reforma Agrária e da Democracia, realizada na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, no bairro dos Torrões, Zona Oeste do Recife. Um dos militantes, Gideone Sidônio de Menezes Filho, está em coma após sofrer traumatismo craniano. O motorista que causou o atropelamento fugiu do local sem prestar socorro.





O ato, que reuniu centenas de trabalhadores do campo, transcorria de forma pacífica quando foi abruptamente interrompido pelo avanço de um veículo sobre o bloqueio montado pelos manifestantes, nas imediações do Compaz Ariano Suassuna. De acordo com o MST, o condutor ignorou a sinalização e invadiu o espaço ocupado pelos militantes.





Gideone foi socorrido por equipes de emergência e inicialmente encaminhado à UPA dos Torrões, onde precisou ser entubado. Ele deve ser transferido para o Hospital da Restauração, referência em traumas na capital pernambucana. A segunda vítima sofreu apenas escoriações leves e passa bem.





A placa do carro foi repassada às autoridades e a polícia está atuando na identificação do condutor, que poderá responder criminalmente pelo atropelamento. O MST informou que está tomando todas as medidas legais cabíveis para garantir que o responsável seja responsabilizado.





A deputada estadual Rosa Amorim (PT), militante do movimento, se pronunciou nas redes sociais: “Não permitiremos que o ódio faça mais vítimas! Pedimos justiça pelo nosso companheiro que se encontra em estado grave. Que o responsável por esse crime de ódio seja identificado e punido pelo crime que cometeu.”





A marcha desta terça-feira foi parte de uma agenda nacional de mobilizações do MST em defesa da reforma agrária, da democracia e de políticas públicas para a agricultura familiar. Mesmo com o incidente, o movimento afirmou que seguirá com sua programação e reforçou o apelo por justiça.