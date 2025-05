Ambulante que teve perna amputada após ser baleado por delegado em Noronha recebe alta

Emmanuel Apory recebeu alta do Hospital Alfa, no Recife, após passar 13 dias internado por ser baleado por um delegado

Emmanuel foi baleado e perdeu a perna direita (Foto: Reprodução/Instagram)

O ambulante Emmanuel Apory, de 26 anos, que teve a perna direita amputada após ser baleado por um delegado em Fernando de Noronha, recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (21). O caso aconteceu no último dia 8 de maio após uma discussão envolvendo o ambulante e o delegado Luiz Alberto Braga de Queiroz em uma festa no Forte dos Remédios.

Após ser baleado, Emmanuel foi transferido para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, no Recife, onde passou por procedimentos cirúrgicos. A amputação foi necessária devido à gravidade dos ferimentos causados pelo disparo. Depois do procedimento, ele foi transferido, a pedido da família, para o Hospital Alfa, em Boa Viagem.

Agora, o objetivo é que Eammanuel faça terapias e se adpate a uma prótese.

O incidente ocorreu durante uma discussão motivada por ciúmes do delegado, que teria afirmado que o ambulante havia “dado em cima” da mulher que estava com Luiz Braga. Emmanuela foi abordado pelo delegado e reagiu ao tapa que recebeu. Neste momento, o delegado disparou contra o jovem, que tentou fugir, mas não teve força na perna baleada.

Emmanuel foi atendido no Hospital São Lucas, em Fernando de Noronha, e foi transferido de avião para o Hospital da Restauração. O delegado responde a um processo administrativo disciplinar especial na Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social (SDS).

Luiz Braga foi afastado por 120 dias e teve as armas e identificação funcional recolhidas. Ele ainda responde a um inquérito aberto no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).